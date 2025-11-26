Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался о положении дел Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Британца цитирует f1analytic.com:

С учетом всех обстоятельств, Хэмилтон неплохо проявил себя в этом году. Да, конечно, для пилота его уровня сезон выдался очень тяжелым. Однако Льюис держится довольно неплохо. Сейчас у меня впервые возникает ощущение, что Хэмилтон чувствует себя подавленным. И подобные вещи действительно могут морально влиять на пилота.

Но в последнее время есть ощущение, что дела у Хэмилтона пошли на лад. А неудачный этап в Лас-Вегасе – разовое событие. Надеюсь, что так и будет. Ведь Льюис всегда отличался тем, что умел хорошо отыгрываться после неудач. Уже после окончания уикенда эти неудачи перестанут на него давить. Однако сейчас он действительно переживает сложный момент в карьере.