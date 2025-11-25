Хэмилтон разочарован сезоном в Ferrari: «Я не жду следующего года»
Звездный британец признался, что хочет как можно быстрее завершить сезон
10 минут назад
Фото: Getty Images
Британский пилот Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, довольно резко оценил свои результаты и перспективы в Формуле-1 после провального сезона в итальянской команде. Слова приводит BBC.
Хэмилтон признал, что нынешний год стал одним из самых тяжёлых в его карьере, и признался, что не чувствует ни капли оптимизма по поводу будущего.
Это ужасный результат. После сегодняшнего дня нет ничего позитивного. Я с нетерпением жду конца. Жду, когда всё это завершится… Я не жду следующего сезона.
Хэмилтон о Лас-Вегасе: «Этот уик-энд такой же плохой, как и прошлый».
