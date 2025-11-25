Денис Седашов

Британский пилот Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, довольно резко оценил свои результаты и перспективы в Формуле-1 после провального сезона в итальянской команде. Слова приводит BBC.

Хэмилтон признал, что нынешний год стал одним из самых тяжёлых в его карьере, и признался, что не чувствует ни капли оптимизма по поводу будущего.

Это ужасный результат. После сегодняшнего дня нет ничего позитивного. Я с нетерпением жду конца. Жду, когда всё это завершится… Я не жду следующего сезона. Льюис Хэмилтон

Хэмилтон о Лас-Вегасе: «Этот уик-энд такой же плохой, как и прошлый».