Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что для него является наиболее проблемным в управлении болидом Ferrari. Британца цитирует f1analytic.com:

Что мешает выжать максимум из болида? После старта я боролся с балансом. Мне было очень трудно из-за наших тормозов – блокировались передние колеса, блокировались задние и не было никакого среднего положения, никакого промежуточного состояния.

Я преследовал Хюлькенберга, но был с самым медленным темпом. Потом я получил повреждения после контакта с Албоном, и после этого всё изменилось.