Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от Гран-при Лас-Вегаса. Британский гонщик завершил гонку десятым, однако после дисквалификации обоих представителей McLaren — Оскара Пиастри и Ландо Норриса — поднялся на восьмую позицию. Слова приводит F1technical.

По словам Хэмилтона, главной проблемой был нестабильный баланс машины:

С самого начала я боролся с балансом. Было очень сложно из-за нашей тормозной системы — передние колеса блокировались, задние тоже, не было никакого промежуточного состояния.

Я догонял Хюлькенберга, но у меня был самый медленный темп. Затем после контакта с Албоном я получил повреждение, и с того момента все изменилось.