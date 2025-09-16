Исполнительный директор Ferrari Фредерик Вассьор заявил, что команда не будет прибегать к кадровым изменениям перед сезоном-2026. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Нам нужно придерживаться того же подхода. McLaren демонстрирует сильную форму в этом сезоне, опережая остальных приблизительно на две с половиной десятых секунды.

Но дело не в чудесах. Не нужно никого менять в попытке найти того, кто создаст магию. Нужно совершенствоваться во всех областях. Это начало новой эпохи.