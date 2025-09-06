Босс Ferrari считает, что в сезоне 2026 Формула-1 может получить неожиданного лидера
Васьсер сравнил ситуацию с 2009 годом
около 2 часов назад
Фото: Ferrari
Руководитель Ferrari Фредерик Вассьор высказался о сезоне-2026, который станет первым в обновленном техническом регламенте. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Никто не может предсказать, что ждет нас в сезоне-2026. Так же, как в 2009 году никто не мог предсказать, что команда Brawn окажется самой быстрой на 0,4 секунды на круге.
Они вырвались в лидеры из ниоткуда. Впервые мы сталкиваемся с такими значительными изменениями в шинах, топливе, двигателе и шасси. И все эти изменения критически важны.
