Руководитель Ferrari Фредерик Вассьор высказался о сезоне-2026, который станет первым в обновленном техническом регламенте. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Никто не может предсказать, что ждет нас в сезоне-2026. Так же, как в 2009 году никто не мог предсказать, что команда Brawn окажется самой быстрой на 0,4 секунды на круге.

Они вырвались в лидеры из ниоткуда. Впервые мы сталкиваемся с такими значительными изменениями в шинах, топливе, двигателе и шасси. И все эти изменения критически важны.