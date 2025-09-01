Олег Шумейко

В Нидерландах прошел первый этап Формулы-1 после летнего перерыва.

Гонку в Зандворте выиграл лидер личного зачета Оскар Пиастри. Австралиец завоевал первый в карьере «Большой шлем» – был на поуле, лидировал всю гонку, проехал самый быстрый круг и победил.

Соперник пилота McLaren в борьбе за чемпионство и товарищ по команде Ландо Норрис почти всю дистанцию шел вторым. Но в конце заезда из-за технических проблем британец был вынужден сойти.

Не избежали проблем и в Ferrari. Сначала Льюис Хэмилтон разбил болид, а затем в том же повороте Кими Антонелли влетел в Шарля Леклера и завершил гонку монегаска.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Кроме Пиастри на подиуме финишировали Макс Ферстаппен и Исак Хаджар. Для последнего это был первый подиум в карьере в Ф-1.

