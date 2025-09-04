Ферстаппен о переходе в Ferrari: «Каждый пилот представляет себя там»
Нидерландец не исключает смену команды
около 1 часа назад
Перед Гран-при Италии пилот Макс Ферстаппен поделился мыслями о возможном переходе из Red Bull в Ferrari. Слова приводит GPblog.
По словам четырехкратного чемпиона Формулы-1, стремление многих гонщиков выступать именно за Ferrari часто связано с эмоциями и престижем бренда. В то же время, по его убеждению, главным критерием должны быть не традиции или слава команды, а возможность бороться за победы.
Ferrari — это огромный бренд, и, конечно, каждый пилот представляет себя там. Но ошибка — хотеть этого лишь ради имени. Если я когда-нибудь решу перейти, то не просто для того, чтобы выступать за Ferrari, а чтобы выигрывать с ней. А побеждать с Ferrari — это даже лучше. Нельзя руководствоваться только эмоциями и страстью, нужно делать шаг, когда считаешь это правильным решением.
