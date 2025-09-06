Отец Переса: «Именно Чеко сделал Ферстаппена чемпионом мира»
Антонио считает, что в лучшей машине и сам Серхио завоевал бы титул
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Отец Серхио Переса Антонио Перес высказался о выступлениях сына за Red Bull. Слова мексиканца приводит f1analytic.com:
Чеко провел с Red Bull четыре года. Сколько лет Red Bull был чемпионом? Все четыре. Именно Чеко сделал Ферстаппена чемпионом мира. Если бы в финальный сезон Чеко получил болид, которого заслуживал, он сам стал бы чемпионом.
Red Bull нуждался в нем, чтобы быть чемпионом. Ему дали хорошую машину, и он удержал позади семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
