Директор McLaren Зак Браун высказался о отношениях между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на фоне борьбы за титул в сезоне-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Не думаю, что отношения между ними могут охладеть. Сейчас между всеми нами уважение и доверие. Нам очень повезло, что у нас есть эти две личности. Мы любим вызовы, и я с нетерпением жду, когда они посоревнуются друг с другом.

Спрашивал ли я их обоих отдельно, делал ли когда-то другой товарищ по команде что-то, что их раздражало? «Никогда». Они оба так ответили. Мы не чувствуем никакого напряжения.