Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер назвал фаворита чемпионской гонки сезона-2025 перед завершающим этапом Гран-При Абу-Даби. Британца цитирует f1analytic.com:

Я все еще считаю Ландо главным фаворитом. Ему нужно освежить голову. После Лас-Вегаса казалось, что Макс Ферстаппен выбывает из борьбы за чемпионат, ведь у Ландо было преимущество в 42 очка, даже с учетом дисквалификации и тактических нюансов. Сейчас ситуация сильно изменилась.

Когда чувствуешь, что был так близок к титулу, а теперь вдруг кто-то другой может выиграть, становится тяжело. Ландо ждет серьезная ментальная перезагрузка в ближайшие дни, но я верю, что он справится. И я все еще считаю, что у McLaren лучшая машина.