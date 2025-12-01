Олег Шумейко

По результатам Гран-При Катара Макс Ферстаппен вышел на второе место в личном зачете Формулы-1 и имеет 12 очков отставания от Ландо Норриса в борьбе за чемпионство.

One. To. Go.



25 points are up for grabs in Abu Dhabi 👀#F1 pic.twitter.com/OUPKSOolNS — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Положение в личном зачете:

DRIVER STANDINGS (after 23/24 rounds)



It's going to be a grandstand finish to the season 🍿#F1 #QatarGP pic.twitter.com/WzJSpwRnK7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

В борьбе за второе место в Кубке Конструкторов Mercedes имеет преимущество над Red Bull в 33 очка:

TEAM STANDINGS (after 23 rounds)



Red Bull still have an outside chance of taking P2 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/9i8CiVmQQm — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Напомним, что развязка сезона Ф-1 состоится 7 декабря на этапе в Абу-Даби.