Битва трёх за чемпионство – позиции в личном зачёте перед заключительной гонкой Формулы-1
Ферстаппен, Норрис и Пиастри сойдутся в борьбе за титул в Абу-Даби
около 12 часов назад
Фото: Getty Images
По результатам Гран-При Катара Макс Ферстаппен вышел на второе место в личном зачете Формулы-1 и имеет 12 очков отставания от Ландо Норриса в борьбе за чемпионство.
Положение в личном зачете:
В борьбе за второе место в Кубке Конструкторов Mercedes имеет преимущество над Red Bull в 33 очка:
Напомним, что развязка сезона Ф-1 состоится 7 декабря на этапе в Абу-Даби.