Ферстаппен: «Если бы у Red Bull был доминирующий болид McLaren, чемпионат уже давно был бы завершён»
Макс считает, что борьба за титул идет только через ошибки соперников
около 3 часов назад
Фото: Формула-1
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о титульной гонке в сезоне-2025 и сравнил Red Bull с McLaren. Нидерландца цитирует f1analytic.com:
Мы так долго боролись за титул только из-за ошибок других. Если бы у нас был такой же доминирующий болид, как у McLaren, чемпионат уже давно был бы завершен.
Напомним, что в личном зачёте Ферстаппен отстаёт от Ландо Норриса на 12 очков.
