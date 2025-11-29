Піастрі виграв спринт Гран-Прі Катара, Норріс та Ферстаппен у топ-4
Рассел финишировал следом за австралийцем
около 15 часов назад
Фото: Формула-1
В Катаре прошла спринтерская гонка в рамках этапа Гран-При Формулы-1.
Победу одержал второй номер личного зачета Оскар Пиастри. Еще два пилота, которые продолжают борьбу за титул Ландо Норрис и Макс Ферстаппен финишировали третьим и четвертым соответственно. Также на подиум поднялся Джордж Рассел.
Призовая восьмерка Гран-При Катара:
