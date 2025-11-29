Олег Шумейко

В Катаре прошла спринтерская гонка в рамках этапа Гран-При Формулы-1.

Победу одержал второй номер личного зачета Оскар Пиастри. Еще два пилота, которые продолжают борьбу за титул Ландо Норрис и Макс Ферстаппен финишировали третьим и четвертым соответственно. Также на подиум поднялся Джордж Рассел.

Призовая восьмерка Гран-При Катара:

Ферстаппен ответил, что для него будет значить поражение в битве за чемпионство.