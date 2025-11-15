Бывший менеджер Шумахера ответил, в чем Ферстаппен похож на Михаэля
Вебер заявил, что оба полностью отдавались на трассе
около 8 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер сравнил Макса Ферстаппена с легендарным немцем. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Макс — пилот инстинкта: он действует интуитивно и почти всегда прав. Михаэль подходил ко всему рассудительно, каждый манёвр был тщательно продуман.
Но объединяет их одно — абсолютная самоотдача. Они не гонятся за славой или ради шоу. Они настоящие спортсмены, всё, чего они достигают, служит интересам спорта.
Ферстаппен считает, что уже не имеет шансов побороться за титул.