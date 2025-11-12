Бывший пилот Формулы-1 о Ферстаппене: «Он остаётся народным чемпионом»
Хуан Пабло Монтойя подчеркнул, что новый чемпион мира определится в Абу-Даби
1 день назад
Фото: Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мыслями о борьбе за титул в сезоне-2025. Слова приводит FormulaPassion.
По его мнению, Ландо Норрис еще может оставаться в борьбе за чемпионство, тогда как Макс Ферстаппен фактически выбыл из гонки за титул из-за существенного отставания в очках.
В Абу-Даби мы получим нового чемпиона мира.
Он также отметил сильные стороны Ферстаппена:
Макс отлично обгоняет, в этом его главное преимущество. Он остается народным чемпионом в глазах болельщиков, хотя сейчас уступил в Бразилии.
Ферстаппен признал, что борьба за титул уже завершена.