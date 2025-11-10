Денис Седашов

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, который поднялся с 19-го на третье место во время Гран-при Бразилии, в комментарии для The Independent признал, что догнать лидера чемпионата Ландо Норриса уже не удастся.

По словам нидерландца, борьба за титул была потеряна значительно раньше в сезоне.

Чемпионат мы проиграли не в Бразилии. Мы потеряли его еще с первой гонки сезона до этапа в Зандворте. Было много уикендов, когда у нас просто не было достаточной скорости. Тогда и образовался большой разрыв с лидером. Да, у нас были хорошие моменты, когда удавалось сократить отставание, но этого было недостаточно. Такой уж этот сезон. Макс Ферстаппен

Ферстаппен: «Не ожидал подиума после старта с пит-лейна».