Лидер личного зачета Формулы-1 Ландо Норрис считает, что Макс Ферстаппен все еще может представлять угрозу в борьбе за чемпионство. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Я уверен, что Макс будет представлять угрозу в гонках, и в чемпионате никогда нельзя ничего предсказать. Так что бессмысленно строить предположения. С его скоростью он бы выиграл, если бы стартовал выше. Но такой автоспорт.

Не у всех все складывается идеально, а в нашем мире легко ошибиться. Макс будет опасным, потому что он всегда опасен. Он всегда там, он всегда борется, и я уверен, что он будет бороться до конца.