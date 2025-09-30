Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер раскритиковал выступления Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Швейцарца цитирует f1analytic.com:

Сейчас Хэмильтон похож на избалованного ребенка, который всю жизнь выступал за рулем лучших машин. Если болид работает очень хорошо – Льюис побеждает, вопросов нет. Но как только он теряет лучшую в пелотоне машину, у него начинаются проблемы. Его нельзя сравнить с Фернандо Алонсо, который готов идти на уступки и выжимать максимум скорости из любой машины.

Не ожидал от Льюиса такого сезона. Думал, благодаря опыту в гонках он будет выступать блестяще. Но это не происходит. С другой стороны, в последние два года Хэмильтон уже имел проблемы, когда он выступал за Mercedes. А в Ferrari он получил супербыстрого напарника в лице Леклера.