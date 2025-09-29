«Россо навсегда». Хэмилтон попрощался со своим бульдогом
Собака умер в возрасте 12 лет
около 5 часов назад
Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско.
В соцсетях Хэмилтон написал, что прошлой ночью потерял своего лучшего друга:
Спасибо всем за любовь, которую вы дарили ему все эти годы. Роско навсегда.
12-летний бульдог был хорошо известен болельщикам «королевских гонок».
Ранее Хэмилтон признавался, что очень переживал за здоровье своего любимца.