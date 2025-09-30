Денис Седашов

Семикратный чемпион мира и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах Скудерии в текущем и следующем сезонах Формулы-1. Слова приводит RacingNews365.

По словам британца, в 2024 году команда вряд ли сможет навязать борьбу McLaren или Red Bull ни на одной трассе.

Не думаю, что мы сможем победить их в этом сезоне. У них есть заметное преимущество над нами во всех аспектах. Для нас главное сейчас – учиться и идти вперед. Я набираюсь опыта вместе с командой, и это приносит пользу. То, что мы осваиваем сегодня, обязательно поможет нам в будущем. Льюис Хэмилтон

Он добавил, что задача Ferrari на финише чемпионата заключается в максимальной работе с болидом и попытке улучшить его скорость:

Если мы сможем выжать максимум из машины, снизив клиренс и оптимизировав темп, то, возможно, немного сократим отставание от лидеров. Льюис Хэмилтон

