Ферстаппен: «Не ожидал подиума после старта с пит-лейн»
По словам Макса, после тяжелой квалификации команда проявила настоящий боевой дух
33 минуты назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен после гонки прокомментировал третье место в гонке Гран-при Бразилии. Действующий чемпион мира начинал заезд из пит-лейна.
Это была очень насыщенная гонка — много событий и обгонов. Наш темп на большинстве этапов был действительно хорошим. Не ожидал, что смогу подняться на подиум после старта с пит-лейна, особенно учитывая прокол в самом начале, который заставил заехать в боксы. Результат просто невероятный, я очень доволен и горжусь командой.
Ферстаппен объяснил четвертое место в спринте Гран-при Бразилии.