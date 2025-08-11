Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о ситуации Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Слова эксперта приводит f1analytic.com:

Вы чувствуете ту же уверенность, что и в начале карьеры, а потом появляются эти маленькие ошибки. Всё уже не так, как прежде, всё изменяется, всё становится чуть медленнее, как и время реакции. Те крошечные ошибки, которые происходят, но они, например, сильнее влияют на его позицию на стартовой решетке. Вот тут и вступает в игру возраст, и дело не в том, что он появляется в 30, или 35, или 38, или 40, или в определенное время. Это зависит от гонщика и так было исторически всегда. Но есть один момент, особенно в Формуле-1, из-за скорости, которую развивают эти машины, адаптация к новой формуле с её граунд-эффектом имеет большое значение.

Он по-прежнему очень мотивирован. Можно было ожидать, что Льюис в период своего расцвета скорректирует свой стиль пилотирования с учетом возникших проблем. Раньше ему удавалось это достаточно легко, а сейчас не так просто. Так что да, возраст безусловно сказался на нем. До сих пор у него был тяжелый год, и эта вспышка гнева в Венгрии, вероятно, была симптомом одного из тех тяжелых уикендов для него. Он боролся изо всех сил, но когда он смотрит, где находится его товарищ по команде, и видит его на поул-позиции, то понимает, насколько огромная разница между ними! Он очень честен, когда говорит, и очень критичен к себе. И это его разочарование.