Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о будущем Льюиса Хэмилтона. Слова немца приводит f1analytic.com:

Льюис, откровенно говоря, не справляется с болидом и не знает, что делать, чтобы справиться с ним. Очевидно, Хэмилтон не может полностью изменить свой стиль пилотирования. Да, есть тенденция к снижению скорости с возрастом, которая проявляется очень быстро. Я лично чувствовал то же самое, когда в DTM сказал: «В моих выступлениях больше нет смысла». Поэтому ушел на год раньше установленного срока.

Может ли Хэмилтон завершить карьеру в этом году? Я верю, что он способен это сделать. Потому что сейчас испытывает сильное разочарование и не понимает, что делать. Конечно, Льюис не сейчас примет это решение, но он действительно может к нему прийти.