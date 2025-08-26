Олег Шумейко

Новичок Формулы-1 Cadillac назвал пилотов на дебютный сезон-2026 в Королеве автоспорта.

Американский коллектив в 2026 году будут представлять Валттери Боттас и Серхио Перес. Боттас известен своими выступлениями в Williams, Mercedes, Alfa Romeo и Sauber. Перес в Ф-1 был представителем Sauber, McLaren, Force India, Racing Point и Red Bull.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41

