Cadillac определилась с составом пилотов на дебют в Формуле-1 – это экс-напарники Ферстаппена и Хэмилтона
Место в американском коллективе получили Перес и Боттас
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Новичок Формулы-1 Cadillac назвал пилотов на дебютный сезон-2026 в Королеве автоспорта.
Американский коллектив в 2026 году будут представлять Валттери Боттас и Серхио Перес. Боттас известен своими выступлениями в Williams, Mercedes, Alfa Romeo и Sauber. Перес в Ф-1 был представителем Sauber, McLaren, Force India, Racing Point и Red Bull.
