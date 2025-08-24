Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о будущем Макса Ферстаппена в команде. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

З его заявлений было понятно, что хочет остаться. И это логично, даже если бы пункт о досрочном выходе из команды вступил в силу. Никто не знает, как будут идти дела в 2026 году. Если в следующем году мы не будем конкурентоспособными, он, возможно, пересмотрит свое решение

Что касается двигателей, Mercedes претендует на лидерство, хотя никаких доказательств этому нет. А говоря о шасси, неясно, сможет ли кто-то добиться большого успеха. Поэтому существует большая неопределенность.