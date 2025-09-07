Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о борьбе между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. Слова представителя Канады приводит f1analytic.com:

Ландо вроде бы аутсайдер, охотник, я всегда предпочитал эту позицию, потому что она делает злым, агрессивным. Вы должны идти вперед. Это весело, это захватывающе. Конечно, это может смущать, но нужно действовать.

Вы должны уничтожить своего партнера. Вы должны показать ему, кто сильнее, и вы здесь для того, чтобы съесть его живьем. Вы идете позади, спрятаться и убежать не удастся. Вот какой подход вам нужен.