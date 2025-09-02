Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Нидерландов. Слова британца приводит f1analytic.com:

Темп был. Я был быстрым, но обгонять было невозможно. Я был рад, что всю гонку оставался в пределах около полутора секунд. Это была впечатляющая гонка с учетом грязного воздуха, который приводит к проблемам с шинами и так далее. Но я не мог обогнать. Оскар проехал хорошую гонку, он заслужил победу.

Мне не повезло в борьбе за поул, не повезло и в гонке. Такое случается. Нужно принять это и двигаться дальше. Это расстраивает. Мне просто нужно продолжать бороться. Делать то, что я могу. Что у меня сейчас в голове? Просто хочу съесть бургер и поехать домой.