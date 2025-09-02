Піастрі – о победе на Гран-При Нидерландов: «Впереди ещё длинный сезон»
Оскар доволен формой команды после летнего перерыва
около 2 часов назад
Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Нидерландов. Слова лидера сезона Формулы-1 приводит f1analytic.com:
Очевидно, я рад победе. Я контролировал гонку, когда это было нужно. Ландо невероятно не повезло в конце, однако на протяжении всей гонки я ощущал, что у меня есть темп, и мог использовать его, когда нужно. Это была совсем другая гонка по сравнению с той, что была год назад, и я рад проделанной за это время работе. Мы старались прибавить, и я доволен тем, что теперь мы на вершине. Уикенд сначала казался сложным для нас, но к квалификации мы смогли собрать все воедино, и в гонке у нас был отличный темп.
Несколько раз выезжал сейфти-кар, и это сделало ситуацию немного острее, но мы справились, и я горжусь нашей командой. Добавить удалось не только мне, но и всей команде вокруг. Без них это было бы невозможно. Это общая заслуга. Хорошее начало второй половины сезона. Будет замечательно, если мы сможем сохранить этот темп, но впереди еще длинный сезон.
Напомним, что McLaren получил денежного титульного спонсора.
