Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Нидерландов. Слова лидера сезона Формулы-1 приводит f1analytic.com:

Очевидно, я рад победе. Я контролировал гонку, когда это было нужно. Ландо невероятно не повезло в конце, однако на протяжении всей гонки я ощущал, что у меня есть темп, и мог использовать его, когда нужно. Это была совсем другая гонка по сравнению с той, что была год назад, и я рад проделанной за это время работе. Мы старались прибавить, и я доволен тем, что теперь мы на вершине. Уикенд сначала казался сложным для нас, но к квалификации мы смогли собрать все воедино, и в гонке у нас был отличный темп.

Несколько раз выезжал сейфти-кар, и это сделало ситуацию немного острее, но мы справились, и я горжусь нашей командой. Добавить удалось не только мне, но и всей команде вокруг. Без них это было бы невозможно. Это общая заслуга. Хорошее начало второй половины сезона. Будет замечательно, если мы сможем сохранить этот темп, но впереди еще длинный сезон.