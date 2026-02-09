Чемпион Формулы-1 Норрис назвал фаворита в борьбе за титул в 2026 году
Ландо выделил лидера Mercedes
22 минуты назад
Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился мнениями о лидере Mercedes Джордже Расселе, которого выделяют главным фаворитом сезона-2026. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:
Мы с Джорджем хорошо ладим. Хотя и не общаемся каждый день. Но мы очень уважаем друг друга. Он проявляет ко мне уважение, и я абсолютно уверен, что он выиграет титул в будущем, в этом году или следующем. Мне нравились наши битвы, он приятный парень.
Я общался с Алексом (Албоном) и Джорджем на днях, мы поиграли в падел. Мы вместе пришли в Формулу-1, в то же время, и я думаю, что мой титул сделал их более жадными к победе. Особенно Джорджа, он фаворит (сезона) у букмекеров.
Напомним, что Рассел нацеливается на борьбу с Максом Ферстаппеном и Норрисом.
