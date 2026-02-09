Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился мнениями о лидере Mercedes Джордже Расселе, которого выделяют главным фаворитом сезона-2026. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Мы с Джорджем хорошо ладим. Хотя и не общаемся каждый день. Но мы очень уважаем друг друга. Он проявляет ко мне уважение, и я абсолютно уверен, что он выиграет титул в будущем, в этом году или следующем. Мне нравились наши битвы, он приятный парень.

Я общался с Алексом (Албоном) и Джорджем на днях, мы поиграли в падел. Мы вместе пришли в Формулу-1, в то же время, и я думаю, что мой титул сделал их более жадными к победе. Особенно Джорджа, он фаворит (сезона) у букмекеров.