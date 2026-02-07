Пилот Mercedes Джордж Рассел определил свои цели на сезон-2026. Британца цитирует f1analytic.com:

Я хочу соревноваться с Максом и, конечно, с Ландо. Норрис провел отличный сезон, однако это не оказывает на меня никакого давления. Болельщики, вероятно, ожидали борьбы между Mercedes и McLaren, потому что предполагалось, что у нас будет гораздо более мощный силовой агрегат. Но мне кажется, что другие производители двигателей хорошо поработали. Кроме того, мы также знаем, что Red Bull всегда имел выдающийся болид.

Пока что рано говорить о наших сильных сторонах, однако, как сказал бы Тото, она выглядит неплохо, и это преимущество. Но способна ли эта машина выиграть чемпионат? Пока об этом рано говорить. Сами болиды меньше и легче, чем прошлогодние. В любом случае победит тот, кто быстрее. Я не думаю, что это будет гонка инженерных решений из кабины.