Британский гонщик McLaren Ландо Норрис поделился, как на него повлияла победа в чемпионате мира 2025 года — его первом титуле в карьере. Слова приводит GPBlog.

Ничего не изменилось. Честно говоря, когда я возвращаюсь домой и просыпаюсь, чувствую себя так же, как и раньше. Отличаются только моменты, когда я прихожу на какие-то мероприятия, работаю с командой или вижу номер один на машине.

Это заставляет меня улыбаться. Через многие годы я буду это вспоминать. Это все-таки титул. Но это никак меня не изменило. Я тот же и останусь собой.