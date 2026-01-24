«Он никак меня не изменил»: Ландо Норрис — о чемпионском титуле
Пилот заверил, что он остался тем, кем был до завоевания трофея
около 14 часов назад
Британский гонщик McLaren Ландо Норрис поделился, как на него повлияла победа в чемпионате мира 2025 года — его первом титуле в карьере. Слова приводит GPBlog.
Ничего не изменилось. Честно говоря, когда я возвращаюсь домой и просыпаюсь, чувствую себя так же, как и раньше. Отличаются только моменты, когда я прихожу на какие-то мероприятия, работаю с командой или вижу номер один на машине.
Это заставляет меня улыбаться. Через многие годы я буду это вспоминать. Это все-таки титул. Но это никак меня не изменило. Я тот же и останусь собой.
Чемпионский титул 2025 года стал первым в карьере британского пилота.
