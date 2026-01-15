Директор McLaren Зак Браун назвал единственный способ прогрессировать в Формуле-1. Функционера цитирует f1analytic.com:

Мы всегда стремимся предоставить равные возможности нашим пилотам в чемпионате, и этот принцип не изменится в 2026 году.

Могли ли мы сделать что-то лучше? Конечно, и это касается любой ситуации. Помню, как после двойной победы в Барселоне мы встретились на базе и проанализировали, в каком аспекте можно было сработать лучше. В этом вся суть Формулы-1 — всё анализировать и постоянно задавать вопросы, что можно было сделать иначе, что можно было сделать лучше? Это единственный способ не стоять на месте и развиваться. Но, конечно, наш общий подход останется неизменным.