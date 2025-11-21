Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл оценил шансы Ландо Норриса на завоевание титула в сезоне-2025. Британца цитирует f1analytic.com:

Он что-то нашел, не так ли? И это произошло в идеальный момент. Это случилось именно тогда, когда Оскар (Пиастри) внезапно выглядит немного растерянным, немного под давлением. Они оба учатся бороться за звание чемпиона мира… Это не то же самое, что просто гоняться.

Ландо становится дисциплинированным – действительно, начинает обладать умственной и психологической дисциплиной, которая очень необходима и требовательна. Вот в чем цель: понять, кто имеет нужные качества, а кто – нет. Ландо имеет необходимый материал, чтобы стать чемпионом, что он уже доказал в этом году. Да, был период, когда он отступил, но сейчас он безусловно вернулся с удвоенной силой, так что для него все выглядит очень хорошо.