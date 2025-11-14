Руководитель Mercedes Тото Вольфф назвал главный аспект, от чего зависит борьба за титул в сезоне-2025. Функционера цитирует f1analytic.com:

Просто дайте McLaren гоняться, но не допускайте столкновений. У Ландо сейчас очень, очень солидный отрыв, но он не может позволить себе схода, потому что тогда все качнется в другую сторону.

Хотя, если говорить о зрителе, хотелось бы, чтобы перед последней гонкой очки были одинаковыми. Норрис впечатляет в последних гонках, учитывая напряжение.