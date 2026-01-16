Директор McLaren Зак Браун высказался о выступлении Макса Ферстаппена и Red Bull в сезоне-2025. Функционера цитирует f1analytic.com:

Наши соперники тоже заслуживают признания. Red Bull и Макс Ферстаппен преследовали нас до самого финального этапа. В последний год перед серьезным изменением правил конкуренция была более жестокой, чем когда-либо, но мы наслаждались борьбой.

На пути были сложные моменты, и мы безусловно делали ошибки, которые играли на руку нашим соперникам, и это важно признать. Но мы с ними оперативно справлялись, и они послужили ценными уроками, которые сделали нас сильнее как команду.