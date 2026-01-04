Менеджер Ферстаппена: «McLaren допустили намного больше ошибок»
Вермеулен считает, что выступление Макса в сезоне-2025 было непревзойденным
31 минуту назад
Фото: Getty Images
Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен оценил выступление подопечного в сезоне-2025, где пилот Red Bull стал вице-чемпионом. Функционера цитирует f1analytic.com:
Этот сезон стал настоящим произведением искусства, созданным Максом. Ему удалось изменить ход сезона. В начале у нас было несколько очень неудачных уикендов с командой Red Bull, что в конечном итоге подвело нас.
Но если посмотреть с другой стороны, в McLaren допустили намного больше ошибок. На такой машине Норрис, конечно, должен был стать чемпионом намного раньше.
Напомним, что Ферстаппен является самым высокооплачиваемым пилотом в Ф-1.
