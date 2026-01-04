Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен оценил выступление подопечного в сезоне-2025, где пилот Red Bull стал вице-чемпионом. Функционера цитирует f1analytic.com:

Этот сезон стал настоящим произведением искусства, созданным Максом. Ему удалось изменить ход сезона. В начале у нас было несколько очень неудачных уикендов с командой Red Bull, что в конечном итоге подвело нас.

Но если посмотреть с другой стороны, в McLaren допустили намного больше ошибок. На такой машине Норрис, конечно, должен был стать чемпионом намного раньше.