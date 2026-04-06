Пилот McLaren Оскар Пиастри оценил отставание победителя Кубка Конструкторов от лидера сезона-2026 Mercedes. Австралийца цитирует f1analytic.com:

Думаю, мы знаем еще с прошлого года: даже если у тебя самая быстрая машина, все равно нужно работать на очень высоком уровне. И, на мой взгляд, мы тогда с этим хорошо справлялись. Но сейчас интересно видеть, что когда самая быстрая машина у кого-то другого, все уже не так просто.

Тот факт, что я так долго сдерживал Джорджа, это обнадеживает, но иллюзий у нас нет. Мы провели идеальный уикенд и все равно проиграли 15 секунд, поэтому отставание довольно большое. Я уверен, что мы можем его сократить, но работы еще много.