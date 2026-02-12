Тото Вольфф раскрыл проблемы Mercedes на тестах в Бахрейне
Команда сталкивается с проблемами баланса болида и жарой
34 минуты назад
Фото: Getty Images
Исполнительный директор команды Mercedes Тото Вольфф поделился первыми впечатлениями от тестов в Бахрейне. Слова приводит пресс-служба Ф-1.
Мы выполняем план. Но нельзя сказать, что все идет гладко. У нас возникли проблемы с балансом машины, и они проявляются немного сильнее, чем в Барселоне – конечно, из-за жары.
В то же время он добавил, что результаты Red Bull и Макса Ферстаппена вызывают обеспокоенность:
Мы видели, что Ферстаппен очень и очень силен, так что нам нужно собраться — всем нам. Тогда, возможно, к концу тестов мы лучше поймем, что удалось сделать хорошо.
