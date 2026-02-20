Пилот Mercedes Джордж Рассел высказался о впечатлениях от болида команды на сезон-2026. Британца цитирует f1analytic.com:

Необходимость понижать передачи в поворотах довольно сильно раздражает и не является интуитивной. Что касается остального, нельзя не отметить, какая у нас мощность, когда используются все 350 кВт. Но должен быть большой прогресс. Представьте, что вы едете в супермаркет, подъезжаете к кольцевой развязке, переключаетесь на третью передачу, чтобы ее проехать, но вам внезапно говорят переключиться на первую. Обороты взлетают, но ведь никто не поедет в супермаркет на первой передаче, если речь идет о нормальной скорости. Здесь то же самое.

Болид предназначен для прохождения конкретного поворота на третьей передаче, но из-за турбины, буста и прочего нам приходится держать обороты на очень высоком уровне, приходится переключаться на первую. Машина для этого не предназначена, но нам приходится искать обходные решения. Иногда это ощущается как пилотаж на ручном тормозе.