Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о Mercedes накануне старта сезона-2026. Пилота Ferrari цитирует f1analytic.com:

Расположение сил? Пока узнать невозможно. Надеюсь, мы будем в общей группе. Мне кажется, все довольно близки, кроме Mercedes. Но мы не знаем, у кого какой запас топлива. Ходят слухи о некотором количестве топлива у Mercedes. Ходят слухи о дополнительной мощности, которая у них есть, отсутствует у других – вроде той истории со степенью сжатия.

Надеюсь, это решат, FIA займется этим и проследит, чтобы мы все стартовали на равных условиях.