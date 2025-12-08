Директор McLaren назвал следующего чемпиона Формулы-1
Браун предсказывает успех Пиастри
около 2 часов назад
Фото: Формула-1
Директор McLaren Зак Браун оценил выступление пилотов команды в сезоне-2025, в результате которого Ландо Норрис впервые в карьере завоевал титул Формулы-1. Функционера цитирует f1analytic.com:
Он будущий чемпион мира. Оба наших пилота выиграли по семь гонок, выступали блестяще, поддерживали друг друга.
Это жестокий спорт. Иногда все складывается в твою пользу, иногда нет. С нетерпением жду борьбы этих двух гонщиков в следующем году.
