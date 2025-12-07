Денис Седашов

Британский гонщик Ландо Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне 2025. Пилот McLaren гарантировал себе титул благодаря третьему месту в финальной гонке Гран-при Абу-Даби.

Для завоевания чемпионства Норрису было достаточно финишировать в топ-3. Ландо выступает в Формуле-1 с 2019 года, а в прошлом году стал вице-чемпионом.

В заключительной гонке сезона победу одержал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым финишировал Оскар Пиастри из McLaren, а Норрис — третьим, такой результат и обеспечил ему первый титул в карьере.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.