Руководитель McLaren Андреа Стелла высказался о решение команды не звать пилотов на пит-стоп во время сейфти-кара на Гран-При Катара. Функционера цитирует f1analytic.com:

Фактически мы уступили одним пит-стопом быстрому сопернику. Очевидно, мы сделали это по определенной причине, именно потому, что не хотели оказаться в пробке после пит-стопа. Но все остальные машины и команды имели другое мнение относительно автомобиля безопасности на седьмом круге. Все заехали в боксы, и это сделало наше решение остаться на трассе, в конечном итоге, неправильным с точки зрения результата гонки.

Что касается ошибочной оценки, то это вопрос, который мы должны будем пересмотреть и обсудить внутри команды. Нам нужно будет оценить некоторые факторы. Например, было ли в нашем мышлении определенное предвзятое отношение, которое привело нас как команду к мысли, что не все машины обязательно заедут в боксы. Иногда существуют определенные цели, иногда же есть предвзятые объективные причины. Иногда в вашем мышлении может быть определенное предвзятое отношение. Поэтому нам придется провести очень тщательный анализ, но важно, что мы сделаем это, как всегда, конструктивно и аналитично.