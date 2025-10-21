Олег Гончар

Пилот Mercedes Джордж Расселл оценил свой результат на Гран-при США, где финишировал шестым.

По словам пилота, в современной Формуле-1 результат гонки в значительной степени зависит от событий на старте. Из-за низкого износа шин и минимальной разницы в скорости между болидами топ-команд – примерно три десятых секунды, а для обгона требуется преимущество минимум в полсекунды.

Расселл стартовал пятым, но потерял позицию в пользу Оскара Пиастри из McLaren в первом повороте, что определило его итоговое место. Британиец считает, что выход из первого поворота на более высокой позиции мог бы обеспечить место на подиуме.