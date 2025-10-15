Денис Седашов

Команда Формулы-1 Mercedes объявила о продлении контрактов с гонщиками Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на следующий сезон.

Оба пилота являются воспитанниками молодежной программы Mercedes: Расселл присоединился к ней в 2017 году, а Антонелли — в 2019-м.

It's official 😉



We are delighted to confirm that George Russell and Kimi Antonelli will continue as the team’s driver line-up into 2026 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2025

В настоящее время Джордж Расселл занимает четвертое место в личном зачете чемпионата, тогда как его партнер по команде Антонелли идет седьмым.

