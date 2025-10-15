Мерседес продлил контракты с Расселом и Антонелли
Оба гонщика — воспитанники молодежной программы
16 минут назад
Фото: Getty Images
Команда Формулы-1 Mercedes объявила о продлении контрактов с гонщиками Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на следующий сезон.
Оба пилота являются воспитанниками молодежной программы Mercedes: Расселл присоединился к ней в 2017 году, а Антонелли — в 2019-м.
В настоящее время Джордж Расселл занимает четвертое место в личном зачете чемпионата, тогда как его партнер по команде Антонелли идет седьмым.
