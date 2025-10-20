Олег Шумейко

В США завершился местный Гран-При в рамках сезона-2025 Формулы-1.

Победу одержал Макс Ферстаппен. Четырехкратный чемпион Ф-1, стартовавший с поула, провел ровную гонку, с начала оторвавшись и не подпуская никого к борьбе за первое место.

Ландо Норрис из McLaren на старте уступил Шарлю Леклеру вторую позицию и более чем 20 кругов пытался вернуть себе это место. Так что создать какую-либо конкуренцию лидеру Red Bull не удалось – отставание почти 8 секунд в итоге. Монегаск стал третьим на подиуме, товарищ по команде Льюис Хэмилтон финишировал с четвертым результатом.

А лидер сезона Оскар Пиастри стал лишь пятым – провальный этап, учитывая аварию в спринте.

Результаты Гран-При США: