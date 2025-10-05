Пилот Mercedes Джордж Расселл прокомментировал свою победу на Гран-при Сингапура Формулы-1. Слова приводит Sky Sports.

Это невероятное чувство, особенно если вспомнить, что несколько лет назад именно здесь я упустил шанс на победу. Но в этот раз мы полностью реабилитировались. Очень благодарен команде — все отлично поработали в эти выходные. Честно говоря, мы сами до конца не понимаем, откуда взялся такой темп, но я счастлив.

Пятница была для меня непростой по многим причинам — я не ощущал уверенности за рулем. Но в Q3 все сложилось отлично: болид вел себя идеально именно тогда, когда это было нужно. На старте было немного нервно, ведь Макс начинал гонку на софте, однако первый отрезок мы провели отлично и даже увеличили преимущество. Теперь нам нужно с командой проанализировать, почему темп был настолько высоким, и сделать так, чтобы это повторялось чаще.