Ферстаппен: «Бразилия — особое место для меня по многим причинам»
Пилот Red Bull будет соревноваться в новом шлеме
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из Red Bull поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, который состоится на этих выходных в Сан-Паулу. Слова приводит пресс-служба команды.
Ферстаппен отметил, что Бразилия для него — особое место не только из-за ярких гонок, но и по личным причинам: семья его девушки родом именно из этой страны.
Бразилия имеет для меня большое значение. Здесь всегда невероятная атмосфера, а гонки часто проходят под дождем — тогда трасса становится настоящим испытанием. В прошлом году мы победили, стартуя с 17-го места — это была эмоциональная и очень важная победа.
На этап в Сан-Паулу Ферстаппен подготовил специальный шлем в традиционных бразильских цветах.
Болельщики здесь невероятно страстные, а трасса — настоящая классика. Быть частью этой атмосферы — невероятное ощущение.
