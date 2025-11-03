Денис Седашов

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из Red Bull поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, который состоится на этих выходных в Сан-Паулу. Слова приводит пресс-служба команды.

Ферстаппен отметил, что Бразилия для него — особое место не только из-за ярких гонок, но и по личным причинам: семья его девушки родом именно из этой страны.

Бразилия имеет для меня большое значение. Здесь всегда невероятная атмосфера, а гонки часто проходят под дождем — тогда трасса становится настоящим испытанием. В прошлом году мы победили, стартуя с 17-го места — это была эмоциональная и очень важная победа. Макс Ферстаппен

На этап в Сан-Паулу Ферстаппен подготовил специальный шлем в традиционных бразильских цветах.

Болельщики здесь невероятно страстные, а трасса — настоящая классика. Быть частью этой атмосферы — невероятное ощущение. Макс Ферстаппен

Формула-1 введет обязательные пит-стопы.