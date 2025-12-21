Экс-босс Ferrari: «Ферстаппен – наследник Шумахера»
Аррівабене рассказал, в чем главная сила пилота Red Bull
около 13 часов назад
Фото: Red Bu
Бывший руководитель Ferrari Маурицио Арривабене комплиментарно высказался о четырехкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене, сравнив пилота Red Bull с легендой Ф-1 Михаэлем Шумахером. Итальянца цитирует f1analytic.com:
Макс – феномен. В болиде Формулы-1 около 50 000 компонентов, и ему удается выжать максимум из каждой детали.
Он наследник Шумахера. У него та же сила и то же чувство лидерства; он знает, как вдохновлять тех, кто работает с ним.
